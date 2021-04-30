Son dakika haberi! KKTC Başbakanı Saner, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile görüştü

Gelen son dakika haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile telefonda görüştü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile telefonda görüştü.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Cenevre'deki gayriresmi Kıbrıs görüşmeleri ve Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nün uygulanması üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Başbakan Saner, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile çok yararlı bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Türkiye'nin, KKTC'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını başarılı bir şekilde geride bırakması, yaşanan ekonomik sıkıntıların aşılması ve egemen, bağımsız KKTC'nin uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için kendilerine tam destek verdiğini vurgulayan Saner, bunu sorgulamanın veya bu konuda bazı belirsizlikler yaratmanın doğru olmadığını kaydetti.

Saner, şunları kaydetti:

"Sayın Oktay'la benim imza koyduğumuz geçtiğimiz hafta içinde Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması belirlediğimiz ortak hedefler doğrultusunda uygulanacak ve mutlaka ülkemiz için yararlı sonuçlar ortaya çıkacaktır. Bu protokol kapsamında Türkiye'den bütçemize gereken katkı sağlanmıştır. Ayrıca yine bu protokol kapsamında bulunan altyapılarımızla ilgili çalışmalar da devam etmektedir."

Ana vatan Türkiye'nin desteğiyle mayıs ayından itibaren altyapı çalışmalarının başlayacağını ve ülkenin kısa sürede adeta bir şantiyeye döneceğini ifade eden Saner, "Önümüzdeki günlerde protokolün uygulanması ve çalışmaların ivme kazanması için gerekenler mutlaka yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan