Otomobiliyle apartmanın bahçesine daldı; "Çocuklarla biraz heyecan yaşayalım" dedi
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Otomobiliyle apartmanın bahçesine daldı; "Çocuklarla biraz heyecan yaşayalım" dedi

Otomobiliyle apartmanın bahçesine daldı; 'Çocuklarla biraz heyecan yaşayalım' dedi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜÇÜKÇEKMECE'de Erkan Önder, sabah kızlarını alarak hafif ticari aracıyla gezmeye çıktı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de Erkan Önder, sabah kızlarını alarak hafif ticari aracıyla gezmeye çıktı. Heyecan yaşamak isteyen baba, kızlarına emniyet kemerini taktıktan sonra ara sokaklarda hız yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden baba Önder, hafif ticari aracıyla önce park halindeki otomobile çarptı, ardından bir apartmanın bahçesine daldı. 

Olay sabah saatlerinde Sultan Murat Mahallesi, 6. Menekşe Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Erkan Önder sabah 16 ve 12 yaşlarındaki kızlarını alarak evden çıktı. Hız yapıp heyecan yaşamak isteyen Önder, kızlarına emniyet kemerlerini taktırdıktan sonra ara sokaklarda hız yaptı. 6. Menekşe Sokak'ta kulandığı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden Önder, önce park halindeki bir otomobile çarptı ardından, apartmanın bahçe duvarını kırarak içeri girdi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda ve bahçe duvarında hasar oluştu. 

"BİRAZ HEYECAN YAŞAYALIM DEDİK"

Yaşananları anlatan Erkan Önder, "İşe gidiyordum kalktım çocukları da aldım, çocuklarla biraz heyecan yaşayalım dedik. Kemerlerini taktırdım. Biraz hızlı gelirken, nasıl olduysa bir anlık dalgınlıkla çarptım. Döneceğim yerde duvara çarptım. Ben yıllardır İstanbul'da araba kullanıyorum böyle bir hayat yaşamadım. Yaralı yok. İki kızım ve ben vardım. Allah'tan kemerleri takılıydı" diye konuştu. 

 


- İstanbul
Otomobiliyle apartmanın bahçesine daldı; 'Çocuklarla biraz heyecan yaşayalım' dedi
Otomobiliyle apartmanın bahçesine daldı; 'Çocuklarla biraz heyecan yaşayalım' dedi
Otomobiliyle apartmanın bahçesine daldı; 'Çocuklarla biraz heyecan yaşayalım' dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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