Son dakika haberi: Kızını ziyarete gelip kaybolan yaşlı adam, 21 gün sonra ölü bulundu
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Son dakika haberi: Kızını ziyarete gelip kaybolan yaşlı adam, 21 gün sonra ölü bulundu

Son dakika haberlerine göre Kızını ziyarete gelip kaybolan yaşlı adam, 21 gün sonra ölü bulundu Kayıp keçisini arayan çoban tarafından bulunan cesedinin yabani hayvanlar tarafından parçalandığı tespit edildi Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, ziyarete geldiği kızının evinden ayrıldıktan sonra kendisinden 21 gündür alınamayan...

27.08.2020 01:03 | Son Güncelleme: 27.08.2020 01:07

Kızını ziyarete gelip kaybolan yaşlı adam, 21 gün sonra ölü bulundu

Kayıp keçisini arayan çoban tarafından bulunan cesedinin yabani hayvanlar tarafından parçalandığı tespit edildi

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, ziyarete geldiği kızının evinden ayrıldıktan sonra kendisinden 21 gündür alınamayan 90 yaşındaki yaşlı adam, dağda kayıp keçisini arayan çoban tarafından ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Çardak ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesinde ikamet eden 90 yaşındaki Hüseyin Daştan, Ağustos ayı başında ziyaret için kızının yaşadığı Pamukkale ilçesinin Küçükdere Mahallesine geldi. 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde ayrıldığı kızının evine bir daha dönmeyen Alzheimer hastası yaşlı adam için yakınları kayıp ihbarında bulundu. Jandarma, AFAD, AKUT, DAK, İHH ve TRAC ekipleri tarafından her yerde aranan Hüseyin Daştan'dan her hangi bir ize rastlanamadı.

Bugün öğleden sonra Küçükdere Mahallesinin dağlık Asar mevkiinde kayıp keçisini arayan çoban Mustafa C., dere yatağında yabani hayvanlar tarafından bir kısmı parçalanmış bir erkek cesedi gördü. Durumun jandarma ve kayıp yakınlarına bildirilmesi üzerine yapılan incelemede, cesedin 21 gündür aranan Hüseyin Daştan'a ait olduğu belirlendi.

Savcının incelemesinin ardından bulunduğu yerden alınarak cenaze aracına kadar traktörle taşınan ceset, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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Son dakika haberi: Kızını ziyarete gelip kaybolan yaşlı adam, 21 gün sonra ölü bulundu

Kaynak: İHA

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