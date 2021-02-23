kızın yaşadığı 'çöp' dolu ev, çıkan yangında küle döndü
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kızın yaşadığı 'çöp' dolu ev, çıkan yangında küle döndü

23.02.2021 22:47 | Son Güncelleme: 23.02.2021 22:52
kızın yaşadığı 'çöp' dolu ev, çıkan yangında küle döndü

kızın yaşadığı içi çöp dolu ev, çıkan yangında kül oldu.

kızın yaşadığı içi çöp dolu ev, çıkan yangında kül oldu. Evden çıkarılan anne- kız, gözyaşlarını tutamadı.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Sinan Mahallesi 1273 Sokak üzerinde yer alan gecekonduda, bilinmeyen nedenle çıktı. Gazete, naylon gibi çöp atıklarla dolu olduğu iddia edilen Zehra Arıkan ve kızı Filiz Arıkan'ın yaşadığı gecekondu, bir anda alevler içerisinde kaldı. Zehra ve kızı Filiz Arıkan evden çıkarılırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından alevleri söndürdü. Yangında gecekondunun yanında bulunan ve kullanılmayan boş bir depo ile park halindeki otomobil de zarar gördü. Zehra ve kızı Filiz Arıkan, yanan gecekondunun yan tarafında bulunan bankta otururken evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izledi. Filiz Arıkan, "Evim yandı, evim gitti" diyerek feryat etti.

'ÇÖP EV OLDUĞUNU ÖĞRENDİK'

Evin ilaçlanması için daha önceden Büyükşehir Belediyesine haber verdiğini ifade eden Sinan Mahallesi Muhtarı Hasan Özveren, "Büyükşehir ekipleri geldi ancak ilaçlayamadılar. İçeride anne ve kızın kaldığını öğrendim. Buranın çöp evi olduğunu öğrendik. Belediye ekiplerini çağırdık ancak anne ve kızı evden çıkaramadılar. Mahallede imza topladık, evi temizleyeceklerini söyleyince çıkmadılar. Tekrardan ekiplere haber verdim, onlar gelmeden yangın çıktı. Yangının da henüz nedeni belirlenemedi. İçerideyse her türlü pislik vardı" dedi.

kızın yaşadığı 'çöp' dolu ev, çıkan yangında küle döndü
kızın yaşadığı 'çöp' dolu ev, çıkan yangında küle döndü
kızın yaşadığı 'çöp' dolu ev, çıkan yangında küle döndü
kızın yaşadığı 'çöp' dolu ev, çıkan yangında küle döndü
kızın yaşadığı 'çöp' dolu ev, çıkan yangında küle döndü
kızın yaşadığı 'çöp' dolu ev, çıkan yangında küle döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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