Son dakika haberi! Kızıltepe polisi sınav giriş belgesini kaybeden adayın imdadına koştu
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Son dakika haberi! Kızıltepe polisi sınav giriş belgesini kaybeden adayın imdadına koştu

23.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 23.11.2020 01:06
Son dakika haberi! Kızıltepe polisi sınav giriş belgesini kaybeden adayın imdadına koştu

Son dakika haberi... Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri KPSS giriş belgesini kaybeden Tahir Köz isimli vatandaşa önce emniyetten belgeyi çıkardı sonra zırhlı polis aracıyla sınava gireceği okula yetiştirdi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri KPSS giriş belgesini kaybeden Tahir Köz isimli vatandaşa önce emniyetten belgeyi çıkardı sonra zırhlı polis aracıyla sınava gireceği okula yetiştirdi.

Kızıltepe'de polis ekipleri, KPSS ortaöğretime girecek olan Tahir Köz isimli vatandaşı sınava yetiştirmek için seferber oldu. Edinilen bilgiye göre, 09.20 sıralarında Mezopotamya Mahallesi Hacı Hasan Caddesi üzerinde Tahir Köz, kendisinin KPSS'ye gireceğini ancak sınav giriş belgesini kaybettiğini ve sınava geç kaldığını polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, aday ile birlikte Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçerek Köz'e sınav giriş belgesi çıkardı. Polis ekipleri, sınav giriş belgesi çıkardıkları Köz'ü daha sonra polis aracıyla sınava gireceği Mezopotamya Anadolu Lisesine kadar götürerek adayın sınava yetişmesini sağladı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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