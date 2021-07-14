Son dakika haberi! Kızılırmak Nehrinde kaybolan Afganlı için dalgıç polisler istendi
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Son dakika haberi! Kızılırmak Nehrinde kaybolan Afganlı için dalgıç polisler istendi

Son dakika haberi! Kızılırmak Nehrinde kaybolan Afganlı için dalgıç polisler istendi
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde balık tutmak için Kızılırmak nehrine giren Afgan uyruklu Masır Karım (26), suda kayboldu.

NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde balık tutmak için Kızılırmak nehrine giren Afgan uyruklu Masır Karım (26), suda kayboldu. Karım'ın bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Eskiyaylacık mahallesinde meydana gelen olayda arkadaşlarıyla balık tutmaya giren Afgan uyruklu Masır Karım bir süre sonra gözden kayboldu. Kendisinden haber alamayan arkadaşları durumu Jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri nehirde inceleme yaptı. Masır Karım'ın bulunanaması üzerine Ankara ve Mersin emniyet müdürlüklerinden dalgıç polisler çağırıldı. Yarın dalgıç polislerin Kızılırmak'ta çalışma yapması bekleniyor.


Son dakika haberi! Kızılırmak Nehrinde kaybolan Afganlı için dalgıç polisler istendi
Son dakika haberi! Kızılırmak Nehrinde kaybolan Afganlı için dalgıç polisler istendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer

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