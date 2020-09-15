Son dakika haberi... Kızılırmak Deltası'nda yangın devam ediyor
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Son dakika haberi... Kızılırmak Deltası'nda yangın devam ediyor

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde dün gece çıkan yangın hala devam ediyor.

Son dakika haberi... Kızılırmak Deltası'nda yangın devam ediyor
15.09.2020 17:32 | Son Güncelleme: 15.09.2020 17:37

Samsun'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde dün gece çıkan yangın hala devam ediyor.

19 Mayıs ilçesi Yörükler Mahallesi Galeriç Ormanları mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Sazlık ve kurumuş otların alevlere teslim olduğu yangın ormanlık alanı tehdit etmeye başladı.

Orman İşletme ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etmeye çalışıyor. Yangında ilk belirlemelere göre 100 hektar alanın zarar gördüğü ifade edildi.

Yörükler Mahallesi Muhtarı Yüksel Karabela, "Dün akşam saat 21.00 itibarıyla haberimiz oldu. Biz de hemen itfaiyeyi arayarak müdahaleyi gerçekleştirdik. Ama bölge coğrafi olarak sazlık dediğimiz tarzında yangın olduğu için rüzgarın da etkisiyle birlikte gece boyunca devam etti. Bugün de devam ediyor" dedi.

Yangına müdahale edebilmek için iş makineleri ile yol açma çalışmaları sürüyor.

(Ahmet Şükrü Uluçay/İHA)

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Kaynak: İHA

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