Son dakika haberi! Kızılhaç'tan "Asya'da Kovid-19 vaka sayılarında patlama" uyarısı
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Son dakika haberi! Kızılhaç'tan "Asya'da Kovid-19 vaka sayılarında patlama" uyarısı

Son dakika haberi! Kızılhaç'tan 'Asya'da Kovid-19 vaka sayılarında patlama' uyarısı
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Uluslararası Kızılhaç Federasyonu, Asya'da son iki haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında patlama yaşandığı uyarısında bulundu.

Uluslararası Kızılhaç Federasyonu, Asya'da son iki haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında patlama yaşandığı uyarısında bulundu.

Kızılhaç'tan yapılan açıklamada, son iki haftada Asya kıtasında 5,9 milyon yeni vaka kaydedildiği, bunun Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa ve Afrika'nın toplamından fazla olduğu belirtildi.

Vaka sayılarındaki tırmanışın ülkelerin sağlık sistemlerini çökme noktasına getirdiğine dikkatin çekildiği açıklamada, dünyada enfeksiyon oranlarını en hızlı ikiye katlayan 10 ülkeden 7'sinin, Asya ve Pasifik bölgesinde olduğu vurgulandı.

Örgüt bölgeye daha fazla tıbbi araç ve malzeme, koruyucu ekipman ve aşılara acil erişim desteği sağlanması çağrısı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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