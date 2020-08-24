Son dakika haberi: Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan, Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanına "hayırlı olsun"... Son dakika gündem haberi: Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, göreve yeni atanan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Dursun ile İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Uğur Dilek'i makamlarında ziyaret etti.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, göreve yeni atanan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Dursun ile İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Uğur Dilek'i makamlarında ziyaret etti. Ziyaretlerde Belediye Başkanı Acar, Dursun ve Dilek'e yeni görevlerinde başarı diledi. Acar, vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik projelerde ortak çalışmalar yürütmeye her zaman hazır olduklarını bildirdi. Kaynak: AA