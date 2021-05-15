Son dakika haberi! Kızılay'dan polis ekipleri ve sağlık çalışanlarına bayram ziyareti

Son dakika haberleri... HAKKARİ (İHA) – Kızılay Yüksekova Şubesi yetkilileri, bayramda da görevlerinin başında olan güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

HAKKARİ (İHA) – Kızılay Yüksekova Şubesi yetkilileri, bayramda da görevlerinin başında olan güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

İlçenin değişik noktalarında görev yapan polis ekiplerini ziyaret eden Kızılay Yüksekova Şube Başkanı Yılmaz Göksal ve beraberindekiler, güvenlik güçlerinin bayramını kutlayarak ikramda bulundular. Kızılay heyeti, daha sonra 112 Komuta Merkezi ile Yüksekova Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek bayramlarını kutladılar.

Hiçbir şekilde görevlerinin başında ayrılmayan güvenlik güçlerini ve sağlık çalışanlarını ziyaret ettiklerini belirten Kızılay Şube Başkanı Yılmaz Göksal, "Onların yaptıkları fedakarlıklar karşısında ne yapsak azdır. Bizde böyle bir bayramda onların o zorlu çalışmalarında yanlarında olmak istedik. İlçenin değişik noktalarında bulunan polis ekiplerimizi ziyaret edip bayramlarını kutladık ve ardında korona virüs sürecinde büyük mücadeleler veren sağlık çalışanlarımızı da unutmayarak onlarında bayramlarını kutladık" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı