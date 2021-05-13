Son dakika haberi | Kızılay bayramda çocukları oyuncak ve şeker dağıtarak sevindirdi
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Son dakika haberi | Kızılay bayramda çocukları oyuncak ve şeker dağıtarak sevindirdi

Son dakika haberi | Kızılay bayramda çocukları oyuncak ve şeker dağıtarak sevindirdi
Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... TÜRK Kızılayı Sakarya Şubesi görevlileri ve Kızılay gönüllüleri, Erenler ilçesinde sokak sokak gezerek bayramı evlerinde geçiren çocuklara oyuncak hediye etti.

TÜRK Kızılayı Sakarya Şubesi görevlileri ve Kızılay gönüllüleri, Erenler ilçesinde sokak sokak gezerek bayramı evlerinde geçiren çocuklara oyuncak hediye etti. 

Tam kapanma nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evde geçiren çocukları ve ailelerini unutmayan Türk Kızılayı Sakarya Şubesi görevlileri ve gönüllüleri, Erenler ilçesinde sokak sokak gezerek çocuklara oyuncak verdi. Ailelere ise dezenfektan kitleri hediye eden Kızılay görevlileri ve gönüllüleri, sokağa çıkan çocuklarla dans edip oyunlar oynadı. Türk Kızılayı Sakarya Şubesi Başkanı Zahit Tiryaki, "Küçük çocuklarımızın büyüklerini beklediği ve onlardan hediye beklediği bir bayramı maalesef buruk yaşamış olacağız. Ancak biz Kızılay olarak çocuklarımızı bir nebze de olsa eğlendirebilmek, onların büyüklerinden beklemiş oldukları hediyeleri sunabilmek adına oyuncaklar hazırladık. İnsanlarımızı inşallah hem bilinçlendirmiş olacağız hem de sevdiklerimizden ayrı kutlanacak olan bu bayramı bir nebze de olsa neşelendirmek için elimizden gelen gayreti göstermiş olacağız." dedi. 


Son dakika haberi | Kızılay bayramda çocukları oyuncak ve şeker dağıtarak sevindirdi
Son dakika haberi | Kızılay bayramda çocukları oyuncak ve şeker dağıtarak sevindirdi
Son dakika haberi | Kızılay bayramda çocukları oyuncak ve şeker dağıtarak sevindirdi
Son dakika haberi | Kızılay bayramda çocukları oyuncak ve şeker dağıtarak sevindirdi
Son dakika haberi | Kızılay bayramda çocukları oyuncak ve şeker dağıtarak sevindirdi
Son dakika haberi | Kızılay bayramda çocukları oyuncak ve şeker dağıtarak sevindirdi
Son dakika haberi | Kızılay bayramda çocukları oyuncak ve şeker dağıtarak sevindirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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