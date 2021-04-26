Son dakika haberi: Kız kardeşinin cenazesine giderken ağaca çarptı
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Son dakika haberi: Kız kardeşinin cenazesine giderken ağaca çarptı

Son dakika haberi: Kız kardeşinin cenazesine giderken ağaca çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Adana'nın Kozan ilçesinde kız kardeşinin cenazesine giderken otomobil ile kaza yapan sürücü ve eşi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde kız kardeşinin cenazesine giderken otomobil ile kaza yapan sürücü ve eşi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuyubeli Mahallesi'nde vefat eden kız kardeşinin cenazesine gitmek için yola çıkan Abdullah Dalkır'ın (73) kullandığı 01 CAV 40 plakalı otomobil, Mahyalar yolu Çokdöken mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada sürücü ile yanında bulunan eşi Meryem Dalkır (72) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine yaralılar ambulans ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Meryem Dalkır'ın hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. - ADANA

Son dakika haberi: Kız kardeşinin cenazesine giderken ağaca çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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