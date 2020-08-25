Son dakika haberi... Kız kardeşini bıçaklayarak öldürdü
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Son dakika haberi... Kız kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Bir son dakika haberine göre Şanlıurfa'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs, tartıştığı kız kardeşini defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Son dakika haberi... Kız kardeşini bıçaklayarak öldürdü
25.08.2020 16:37 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:45

Şanlıurfa'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs, tartıştığı kız kardeşini defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi'nde yaşandı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Salih M. bilinmeyen bir nedenle kız kardeşiyle tartıştı. Tartışma sonrası mutfaktan bıçak alan Salih M. kız kardeşi Nurbari M.'yi (17) defalarca bıçakladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Kız kardeşini öldüren Salih M. polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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