Son dakika haberi! Kız kardeş, sobadan sızan gazdan zehirlenip öldü - Haberler
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Son dakika haberi! Kız kardeş, sobadan sızan gazdan zehirlenip öldü

Son dakika haberi! Kız kardeş, sobadan sızan gazdan zehirlenip öldü
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Havva Çiçek (55) ile kız kardeşi Zahide Açıl öldü, oğlu Bedih Çiçek (16) ise hastanede tedaviye alındı.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Havva Çiçek (55) ile kız kardeşi Zahide Açıl öldü, oğlu Bedih Çiçek (16) ise hastanede tedaviye alındı.

Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan Çiçek ailesinin fertleri, dün gece kömür sobasını yakarak uyudu. Sabah saatlerinde eve gelen yakınları Havva Çiçek ile oğlu Bedih ve ziyarete gelen kız kardeşi Zahide Açıl'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekibin yaptığı kontrolde Havva Çiçek ile kardeşi Zahide Açıl'ın karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri belirlendi. Çiçek'in oğlu Bedik Çiçek ise ambulansla kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.Kız kardeşlerin cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı.


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Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri

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