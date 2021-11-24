Son dakika haberi! Kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis cezası - Haberler
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Son dakika haberi! Kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis cezası

AA / Murat Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis cezası

Edinilen son dakika gelişmesine göre Fatih'te kız arkadaşını öldürdükten sonra video çekip arkadaşıyla paylaştığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Majed Saeb Alshaıkh, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'te kız arkadaşını öldürdükten sonra video çekip arkadaşıyla paylaştığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Majed Saeb Alshaıkh, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Majed Saeb Alshaıkh, avukatıyla katıldı. Maktul Samira Lkhadır'ın ailesi ise avukatlarıyla müdahil olarak duruşmada hazır bulundu.

Söz alan müdahil aile avukatı sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Davanın karara bağlanacağı belirtilerek tercüman aracılığıyla son sözü sorulan sanık, beraatini talep etti.

Sanıktan mahkeme başkanına "neden indirim yapılmadı" sorusu

Mahkeme heyeti, Alshaıkh'ı, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada herhangi bir indirim uygulanmadı.

Kararı duyan sanığın "cezasında neden indirim uygulanmadığını" sorduğu mahkeme heyeti başkanı, "Samira Lkhadır'ı bilerek ve isteyerek öldürdüğün için cezanda hiçbir indirim uygulamadık." yanıtını verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fatih Haseki Sultan Mahallesi'nde oturan Suriye uyruklu Majed Saeb Alshaıkh'ın, 14 Şubat 2021'de kız arkadaşı olduğu belirtilen aynı uyruklu Samira Lkhadır'ı, kendisini aldattığı iddiasıyla bıçakladığı belirtiliyordu.

Bıçağın kadının sırtında kalması üzerine yeni bir bıçak alarak eylemine devam ettiği ve kadını öldürdükten sonra telefonuyla videosunu çekip arkadaşına gönderdiği öne sürülen iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

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AA / Murat Kaya - Son Dakika Haberleri

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