Son dakika haberi... Kıyıları donan Beyşehir Gölü'nde buz üzerinde yürüyorlar

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hava sıcaklıklarının eksi 20 dereceyi görmesinin ardından kıyıları donan Beyşehir Gölü'nde buz üzerinde yürüyenler zabıta görevlileri tarafından uyarılıyor.

Bazı gençlerin göl üzerindeki buz tabakasının üzerine inerek burada kayarken özçekim yapmaları nedeniyle Vuslat Parkı'nda görev yapan zabıta ekipleri zaman zaman geldikleri sahilde buz üzerinde yürüyenleri uyararak alandan uzaklaştırıyor.

Hava sıcaklığının eksi 16 derecelere düşmesinin ardından kıyıları buz tutan Beyşehir Gölü'nde balıkçılık faaliyetleri dururken, balıkçı tekneleri de limanlarında mahsur kaldı.

Bu arada, olumsuz hava koşullarından bölgede yaşam süren martılar da etkilendi. Vatandaşlar, buz kütleleri üzerinde hareketsiz bekleyen martı sürülerini ekmek parçalarıyla besliyor.