Son dakika haberi: Kışla yakınında ateş yakarak kaçan şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi: Kışla yakınında ateş yakarak kaçan şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Kışla yakınında ateş yakarak kaçan şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Denizli'de, askeri kışla yakınındaki alanda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı.

Denizli'de, askeri kışla yakınındaki alanda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 11'inci Komando Tugay Komutanlığı Tümgeneral İlhan Özcan Kışlası'nın dışındaki çalılık alan ateşe verildi. Kışladaki nöbetçilerin durumu fark ederek müdahale etmek istediği şüpheli olay yerinden kaçtı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Kışla yakınında ateş yakan şahıs ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltı alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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