Son dakika haberi... Kısıtlamayı ihlal etti, sigara paketinden uyuşturucu çıkınca gözaltına alındı

Son dakika haberi: BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden E.R. (35) ve T.K.'ye (28) toplam 6 bin 300 TL ceza uygulandı.

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden E.R. (35) ve T.K.'ye (28) toplam 6 bin 300 TL ceza uygulandı. Denetimde sigara paketinden uyuşturucu madde çıkan E.R. ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde uygulama noktaları oluşturdu. Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı üzerinde kurulan kontrol noktasında, 34 CVR 211 plakalı otomobili durduran ekipler, araçtakilerden izin belgelerini istedi. Ancak araç sürücüsü T.K. ile yanındaki E.R. belgelerinin olmadığını belirtti. 2 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL'den toplamda 6 bin 300 TL ceza uygulandı. E.R.'nin hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, üstünü aradı. Sigara paketinde uyuşturucu madde bulunan E.R., gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN