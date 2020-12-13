Son dakika haberi... Kısıtlamayı ihlal etti, sigara paketinden uyuşturucu çıkınca gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi... Kısıtlamayı ihlal etti, sigara paketinden uyuşturucu çıkınca gözaltına alındı

13.12.2020 16:29 | Son Güncelleme: 13.12.2020 16:32
Son dakika haberi... Kısıtlamayı ihlal etti, sigara paketinden uyuşturucu çıkınca gözaltına alındı

Son dakika haberi: BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden E.R. (35) ve T.K.'ye (28) toplam 6 bin 300 TL ceza uygulandı.

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden E.R. (35) ve T.K.'ye (28) toplam 6 bin 300 TL ceza uygulandı. Denetimde sigara paketinden uyuşturucu madde çıkan E.R. ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde uygulama noktaları oluşturdu. Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı üzerinde kurulan kontrol noktasında, 34 CVR 211 plakalı otomobili durduran ekipler, araçtakilerden izin belgelerini istedi. Ancak araç sürücüsü T.K. ile yanındaki E.R. belgelerinin olmadığını belirtti. 2 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL'den toplamda 6 bin 300 TL ceza uygulandı. E.R.'nin hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, üstünü aradı. Sigara paketinde uyuşturucu madde bulunan E.R., gözaltına alındı. 


Son dakika haberi... Kısıtlamayı ihlal etti, sigara paketinden uyuşturucu çıkınca gözaltına alındı
Son dakika haberi... Kısıtlamayı ihlal etti, sigara paketinden uyuşturucu çıkınca gözaltına alındı
Son dakika haberi... Kısıtlamayı ihlal etti, sigara paketinden uyuşturucu çıkınca gözaltına alındı
Son dakika haberi... Kısıtlamayı ihlal etti, sigara paketinden uyuşturucu çıkınca gözaltına alındı
Son dakika haberi... Kısıtlamayı ihlal etti, sigara paketinden uyuşturucu çıkınca gözaltına alındı
Son dakika haberi... Kısıtlamayı ihlal etti, sigara paketinden uyuşturucu çıkınca gözaltına alındı
Son dakika haberi... Kısıtlamayı ihlal etti, sigara paketinden uyuşturucu çıkınca gözaltına alındı
Son dakika haberi... Kısıtlamayı ihlal etti, sigara paketinden uyuşturucu çıkınca gözaltına alındı
Son dakika haberi... Kısıtlamayı ihlal etti, sigara paketinden uyuşturucu çıkınca gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

İlgili Haberler

Kısıtlamayı ihlal edip polisten kaçan 5 kişi gözaltına alındı
Kısıtlamayı ihlal edip polisten kaçan 5 kişi gözaltına alındı
Kısıtlamayı son anlarda ihlal edip, uyuşturucuyla yakalanan 6 kişiye gözaltı
Kısıtlamayı son anlarda ihlal edip, uyuşturucuyla yakalanan 6 kişiye gözaltı
Gazze'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 464 kişi gözaltına alındı
Gazze'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 464 kişi gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Hakan Taşıyan Gonca Vuslateri
Spor Falcao Fatih Terim Adem Ljajic Mauricio Lemos Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Bakan Aralık Fenerbahçe Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Kısıtlamayı ihlal etti, sigara paketinden uyuşturucu çıkınca gözaltına alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 16:32:35. #1.14#
title