Kısıtlamayı ihlal eden ve polisten kaçan 3 kişiye 24 bin 550 lira ceza
Kısıtlamayı ihlal eden ve polisten kaçan 3 kişiye 24 bin 550 lira cezaDENİZLİ'de, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polisin 'dur' ikazına uymayan ehliyetsiz otomobil sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı.
Kısıtlamayı ihlal eden ve polisten kaçan 3 kişiye 24 bin 550 lira ceza
DENİZLİ'de, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polisin 'dur' ikazına uymayan ehliyetsiz otomobil sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobildeki 3 kişiye toplam 24 bin 550 TL para cezası kesildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı