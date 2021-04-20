Kısıtlamayı ihlal eden ve polisten kaçan 3 kişiye 24 bin 550 lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kısıtlamayı ihlal eden ve polisten kaçan 3 kişiye 24 bin 550 lira ceza

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kısıtlamayı ihlal eden ve polisten kaçan 3 kişiye 24 bin 550 lira cezaDENİZLİ'de, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polisin 'dur' ikazına uymayan ehliyetsiz otomobil sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Kısıtlamayı ihlal eden ve polisten kaçan 3 kişiye 24 bin 550 lira ceza

DENİZLİ'de, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polisin 'dur' ikazına uymayan ehliyetsiz otomobil sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobildeki 3 kişiye toplam 24 bin 550 TL para cezası kesildi.

Kısıtlamayı ihlal eden ve polisten kaçan 3 kişiye 24 bin 550 lira ceza
Kısıtlamayı ihlal eden ve polisten kaçan 3 kişiye 24 bin 550 lira ceza
Kısıtlamayı ihlal eden ve polisten kaçan 3 kişiye 24 bin 550 lira ceza
Kısıtlamayı ihlal eden ve polisten kaçan 3 kişiye 24 bin 550 lira ceza
Kısıtlamayı ihlal eden ve polisten kaçan 3 kişiye 24 bin 550 lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Bülent Uygun Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kısıtlamayı ihlal eden ve polisten kaçan 3 kişiye 24 bin 550 lira ceza
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 00:56:30. #1.14#

title