Kısıtlamayı ihlal eden ve polisten kaçan 3 kişiye 24 bin 550 lira ceza

Kısıtlamayı ihlal eden ve polisten kaçan 3 kişiye 24 bin 550 lira cezaDENİZLİ'de, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polisin 'dur' ikazına uymayan ehliyetsiz otomobil sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı.