Son dakika haber... Kısıtlamaya uymayan maskesiz alkollü sürücü basına saldırdı, polisi iterek tehdit etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... Kısıtlamaya uymayan maskesiz alkollü sürücü basına saldırdı, polisi iterek tehdit etti

09.12.2020 00:47 | Son Güncelleme: 09.12.2020 01:22

Son dakika haberi... Kısıtlamaya uymayan maskesiz alkollü sürücü basına saldırdı, polisi iterek tehdit etti Aksaray'da maskesiz gezerek kısıtlamaya uymayan ve alkollü olarak araç kullanırken polis ekiplerine yakalanan alkollü sürücü ile kız arkadaşı, kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarını saldırıp...

Kısıtlamaya uymayan maskesiz alkollü sürücü basına saldırdı, polisi iterek tehdit etti

AKSARAY - Aksaray'da maskesiz gezerek kısıtlamaya uymayan ve alkollü olarak araç kullanırken polis ekiplerine yakalanan alkollü sürücü ile kız arkadaşı, kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarını saldırıp tehdit ederken, gözaltına almak isteyen polis ekiplerini de tehdit ederek, "Elini ayağını çek" sözleriyle memurları itti.

Olay, Kılıçaslan Mahallesi Kurtuluş Kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 itibari ile başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm ekipler kent merkezi ve birçok bölgede görev alarak uygulama yaptı. Yapılan uygulamalarda polis ekipleri merkez istikametine seyreden 68 ABK 553 plakalı Tofaş marka otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsü Ali Ç. ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilirken, sürücü ve ismi belirlenemeyen kız arkadaşının muaf belgelerinin bulunmadığı ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkların belirlendi. Maskeleri de bulunmayan 2 genç polis ekiplerince uyarılarak maskeleri taktırıldı. Ardından alkol kontrolünden geçirilen sürücü Ali Ç. 1.65 promil alkollü çıktı.

Basın mensuplarına saldırarak tehditler savurdu

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve birde alkollü araç kullanırken yakalanan sürücü olay yerinde kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırdı. Sürücü ve kız arkadaşı basın mensubunun üzerine koşarken, alkollü sürücü Ali Ç. basın mensuplarını tehdit ederek, "Kamerayı kapat. Rezil oldum. Seninle görüşeceğiz. Eğer kameraya düşeyim var ya seni yaşatanın" diyerek küfürler savurdu.

Polis memuruna, "Elini ayağını çek" diyerek itti

Asayiş ve trafik ekiplerinin güçlükle engel olmaya çalıştığı olayda sürücü ve kız arkadaşı polis ekiplerince araca bindirilmek istedi. Araca binmek istemeyen alkollü sürücü polis ekiplerince güçlükle polis aracına bindirilirken, burada elleri kapıya sıkışmasın diye kolunu araç içerisine almak isteyen polis memuruna, "Elini ayağını çek Elini ayağını çek. Hepinizin yanına bırakının" diyerek polis memurlarını itti.

7 bin 528 TL para cezası kesilerek ehliyete el konuldu

Gözaltına alınan 2 genç polis aracına bindirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Alkollü araç kullanan sürücüye alkollü araç kullandığı için bin 228 TL para cezası kesilirken, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için sürücü ve kız arkadaşına 3 bin 150'şer TL idari para cezası kesildi. Öte yandan alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Otomobil ise trafik ekiplerince trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Son dakika haber... Kısıtlamaya uymayan maskesiz alkollü sürücü basına saldırdı, polisi iterek tehdit etti
Son dakika haber... Kısıtlamaya uymayan maskesiz alkollü sürücü basına saldırdı, polisi iterek tehdit etti
Son dakika haber... Kısıtlamaya uymayan maskesiz alkollü sürücü basına saldırdı, polisi iterek tehdit etti
Son dakika haber... Kısıtlamaya uymayan maskesiz alkollü sürücü basına saldırdı, polisi iterek tehdit etti
Son dakika haber... Kısıtlamaya uymayan maskesiz alkollü sürücü basına saldırdı, polisi iterek tehdit etti
Son dakika haber... Kısıtlamaya uymayan maskesiz alkollü sürücü basına saldırdı, polisi iterek tehdit etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN

İlgili Haberler

Kısıtlamaya uymayan alkollü sürücü: 'Osman ağabeyi merak etmiştim'
Kısıtlamaya uymayan alkollü sürücü: "Osman ağabeyi merak etmiştim"
Son dakika haberi! Kısıtlamaya uymayan alkollü sürücü maskesini çıkartıp hem saldırdı hem poz verdi
Son dakika haberi! Kısıtlamaya uymayan alkollü sürücü maskesini çıkartıp hem saldırdı hem poz verdi
Kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücü polislere zor anlar yaşattı: Dövmeyeceksen niye götürüyorsun karakola?
Kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücü polislere zor anlar yaşattı: Dövmeyeceksen niye götürüyorsun karakola?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Cemal Hünal Haluk Bilginer Nesrin Cavadzade
Spor Samatta Sinan Gümüş Fatih Terim Ali Palabıyık Abdullah Avcı
Tüm Haberler Silah Aralık Başakşehir Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Kısıtlamaya uymayan maskesiz alkollü sürücü basına saldırdı, polisi iterek tehdit etti - Aksaray
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 01:22:54. #1.14#
title