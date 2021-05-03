Son dakika haberi | Kısıtlamaya uymayan gençlerin tekme tokat kavgası kamerada
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Son dakika haberi | Kısıtlamaya uymayan gençlerin tekme tokat kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Sultangazi'de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmaya uymayan gençler sokak ortasında kavga etti.

Sultangazi'de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmaya uymayan gençler sokak ortasında kavga etti. Maske takmayan gençlerin kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde karşılaşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşürken, gruplar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Vatandaşlardan tepki gören gençler bir süre sonra, hiçbir şey olmamış gibi oradan ayrıldı.

Öte yandan iki grubun birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde iki grubun birbirlerine yumruk salladığı, sonrasında grup içerisinde bir gencin diğerine kafa attığı ve hiçbirinin maske takmadığı görülüyor.

(Selim Bayraktar - Hasan Tik/İHA)

Son dakika haberi | Kısıtlamaya uymayan gençlerin tekme tokat kavgası kamerada
Son dakika haberi | Kısıtlamaya uymayan gençlerin tekme tokat kavgası kamerada
Son dakika haberi | Kısıtlamaya uymayan gençlerin tekme tokat kavgası kamerada
Son dakika haberi | Kısıtlamaya uymayan gençlerin tekme tokat kavgası kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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