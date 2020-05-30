Son dakika haberi: Kısıtlamaya rağmen tezgah kuran pazarcılara dudak uçuklatan ceza
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Son dakika haberi: Kısıtlamaya rağmen tezgah kuran pazarcılara dudak uçuklatan ceza

Bir son dakika haberine göre Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Fatih'te bir caddede tezgah açan pazarcılara zabıta ve polis ekipleri müdahale etti.

Son dakika haberi: Kısıtlamaya rağmen tezgah kuran pazarcılara dudak uçuklatan ceza
30.05.2020 14:32 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:35

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Fatih'te bir caddede tezgah açan pazarcılara zabıta ve polis ekipleri müdahale etti. Pazarcılara toplamda 10 bin 700 TL cezai işlem uygulandı. Para cezasına çarptırılan pazarcılardan birisi "Hem ceza yedik ayıbı da bize kaldı" dedi.

Fatih ilçesi Zeyrek Mahallesi Yesarizade Caddesi üzerinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen tezgah açan pazarcılara zabıta ve emniyet güçleri tarafından müdahale edildi. Pazarcıların tezgahları polis ve Fatih Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından toplatıldı. Pazarcılara Emre İtaatsizlik ve Hıfzıssıhha Kanunu gereğince toplamda 10 bin 700 TL ceza işlem uygulandı. Bir pazarcı ise kendisine para ceza kesilmesine isyan ederek "Ayıbı da bize kaldı" dedi.

Öte yandan, olayın görgü şahidi bir mahalle sakini pazarcının patates sattığını söyleyerek, "Tek tük birkaç kişi tezgaha bir şey almak için gelmişti. Cezayı hak ettiler. Cezayı kestikten sonra tezgahı toparladılar" dedi.

(Furkan Tan - Melike İnal/İHA)

Kaynak: İHA

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