Son dakika haberi... Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp yöresel oyun oynadılar

Edinilen son dakika gelişmesine göre DÜZCE'de, 1'i çocuk 6 kişi sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkarak birbirlerine düğüm atılmış bezle vurarak 'Horan Tura' oyunu oynadı.

DÜZCE'de, 1'i çocuk 6 kişi sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkarak birbirlerine düğüm atılmış bezle vurarak 'Horan Tura' oyunu oynadı. Maske takmayan kişiler o anları sosyal medyadan canlı yayınladı.

Düzce'de, 1'i çocuk 6 kişi evlerinde olmaları gereken saatte sokağa çıkarak, yöresel oyunlarını oynayarak eğlendi. Malatya yöresine ait olan 'Horan Tura' oyunu oynayanlar, düğüm atılmış bezle birbirlerinin sırtlarına vurdu. Dakikalarca birbirlerine vuran ve maske takmayan kişiler o anları sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ