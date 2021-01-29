Son dakika haberi | KISITLAMANIN BAŞLAMASIYLA İSTİKLAL CADDESİ TURİSTLERE KALDI
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Son dakika haberi | KISITLAMANIN BAŞLAMASIYLA İSTİKLAL CADDESİ TURİSTLERE KALDI

29.01.2021 21:39 | Son Güncelleme: 29.01.2021 21:43
Son dakika haberi | KISITLAMANIN BAŞLAMASIYLA İSTİKLAL CADDESİ TURİSTLERE KALDI

Son dakika gündem haberi... Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 21.00'da başladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 21.00'da başladı. Taksim İstiklal Caddesi'nde kısıtlamadan muaf tutulan turistler nedeniyle hareketlilik sürdü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibariyle başladı. Kısıtlama 01 Şubat Pazartesi 05.00'da sona erecek. Kısıtlama nedeniyle İstanbul'un cadde ve sokakları boş kalırken, Taksim İstiklal Caddesi ise kısıtlamadan muaf tutulan turistlere kaldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemil Özdemir

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