Son dakika haberi: Kısıtlamada sokak hayvanlarını yalnız bırakmadılar
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Son dakika haberi: Kısıtlamada sokak hayvanlarını yalnız bırakmadılar

24.01.2021 11:19 | Son Güncelleme: 24.01.2021 11:22
Son dakika haberi: Kısıtlamada sokak hayvanlarını yalnız bırakmadılar

Son dakika haberi... Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı.

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı.

Kaymakam Canbaba'nın talimatıyla, ilçede sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanlarının mağdur olmaması için kedi ve köpeklere mama, güvercinlere buğday, martılara da ekmek verildi.

Kaymakam Canbaba, AA muhabirine, soğuk hava şartlarında ve sokağa çıkma kısıtlamalarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanları için alınacak küçük önlemlerle, hayatlarını kurtarmanın mümkün olduğunu belirtti.

Karamürsel'de polis ve jandarmadan oluşan sokak hayvanlarını besleme ekipleri kurduklarını aktaran Canbaba, şunları söyledi:

"Bu ekiplerimiz, kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarına mama ve su bırakıyorlar. Biz de sokağa kısıtlaması olduğu için kaymakamlık personeli arkadaşlarımızla hayvanlara yem verdik. Onların aç kalmamasını istedik, kış ve kısıtlama günlerinde. Kasaplardan aldığımız et ve kemikler pişmediği için onları ilçemizde bulunan hayvan barınağı yetkililerine teslim ettik, bu etler ve kemikler pişirilerek burada kalan hayvanlara verilecek. Diğer kedi, köpek, güvercin ve martılara yem ve ekmek verdik. Amacımız bu konuda vatandaşlarımızın da duyarlılığını arttırmak, hayatımızın bir parçası olan canlıların yok olmasını önlemek, onların yaşamlarını sürdürmesini sağlamak. Bütün vatandaşlarımıza bu anlamda duyarlılık göstererek sokak bu hayvanların da bu evrenin bir parçası olduğunu, hep birlikte yaşamanın yolunu öneriyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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