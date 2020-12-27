Son dakika haberi | Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
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Son dakika haberi | Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı

27.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 27.12.2020 14:13
Son dakika haberi | Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı

Son dakika haberler... Antalya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı her hafta sonu dahil haftanın 7 günü sokakta yaşayan hayvanları besliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı her hafta sonu dahil haftanın 7 günü sokakta yaşayan hayvanları besliyor. Belediye ekipleri, başta kent parkları olmak üzere belli noktalara kedi ve köpekler için mama bırakıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü ekipleri, doğal yaşam ortamlarında gıda sıkıntısı yaşamamaları için sokak hayvanlarına mama ve su desteği sağlıyor.

Sokakta artık yiyeceklerle beslenen ancak bu süreçte yiyecek ve içecek bulmakta zorlanan sevimli dostlarımız için Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarındaki çeşitli noktalara su kabı, mama ve beslenme odakları yerleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri her hafta sonu sokağa çıkma yasağında park, bahçe, barınak ve doğal yaşam ortamlarında yaşayan sokak ve yaban hayvanlarına gıda desteği veriyor. Ekipler kentin yaklaşık 60 farklı noktasında sevimli dostlara mama desteği götürüyor. - ANTALYA

Son dakika haberi | Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
Son dakika haberi | Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
Son dakika haberi | Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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