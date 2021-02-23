Son dakika haberi: Kısıtlamada, polisten kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 9 bin 300 lira ceza
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Son dakika haberi: Kısıtlamada, polisten kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 9 bin 300 lira ceza

23.02.2021 01:36 | Son Güncelleme: 23.02.2021 01:40
Son dakika haberi: Kısıtlamada, polisten kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 9 bin 300 lira ceza

Gelen son dakika haberine göre DENİZLİ'de, sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan polis ekiplerinin' dur' ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 4 ayrı suçtan 9 bin 300 lira para cezası uygulandı.

DENİZLİ'de, sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan polis ekiplerinin' dur' ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 4 ayrı suçtan 9 bin 300 lira para cezası uygulandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan trafik polisleri, dün saat 23.00 sıralarında kontrol noktasında İbrahim Ö. yönetimindeki 20 AL 750 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobille kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında kaçan araç, Kervansaray Mahallesi Alparslan Caddesi'nde önü kesilerek durduruldu. Yapılan kontrolde sürücü İbrahim Ö. 'nün 1.83 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önceden ehliyetine el konulduğu belirlenen İbrahim Ö.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, ehliyetsiz araç kullanmak, alkollü araç kullanmak, trafiği tehlikeye sokmak suçlarından 9 bin 300 lira para cezası kesildi. 


Son dakika haberi: Kısıtlamada, polisten kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 9 bin 300 lira ceza
Son dakika haberi: Kısıtlamada, polisten kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 9 bin 300 lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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