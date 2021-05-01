Son dakika haberi! Kısıtlamada motosikletli kuryelerin kavgası kamerada
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Son dakika haberi! Kısıtlamada motosikletli kuryelerin kavgası kamerada

Son dakika haberi! Kısıtlamada motosikletli kuryelerin kavgası kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Bursa'da kısıtlamada müşteriye ürün götüren motosikletli kuryelerin kavgası kameralara yansıdı.

Bursa'da kısıtlamada müşteriye ürün götüren motosikletli kuryelerin kavgası kameralara yansıdı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi Kent Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre 2 farklı firmaya ait moto kuryeler, kırmızı ışıkta bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma yerini kavgaya bıraktı. Bir moto kurye, kavga ettiği meslektaşına tekme ile saldırdı. Bu anlar kameralar tarafından görüntülendi. 2 genç, daha sonra ayrılarak yollarına devam etti. - BURSA

Son dakika haberi! Kısıtlamada motosikletli kuryelerin kavgası kamerada
Son dakika haberi! Kısıtlamada motosikletli kuryelerin kavgası kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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