Son dakika haberi! Kısıtlamada 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 13 bin TL ceza
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Son dakika haberi! Kısıtlamada 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 13 bin TL ceza

17.01.2021 19:18 | Son Güncelleme: 17.01.2021 19:22
Son dakika haberi! Kısıtlamada 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 13 bin TL ceza

Son dakika haberleri: DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü, kovalamaca sırasında park halindeki bir otomobile çarptı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü, kovalamaca sırasında park halindeki bir otomobile çarptı. Mahalle bekçilerince durdurulan ve ehliyetsiz olduğu belirlenen otomobil sürücüsüne 13 bin 400 TL ceza kesildi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Akkonak Mahallesi 1718 Sokak'ta meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan polis ekipleri, Fatih D. yönetimindeki 10 AAF 710 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobille kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında kaçan araç, park halindeki bir otomobile çarptı. Kazada park halindeki otomobilde hafif hasar oluşurken, otomobil sürücüsü kaçmaya devam etti. 

Bölgede polis ekiplerince bir süre takip edilen araç, mahalle bekçileri tarafından durduruldu. Bu sırada otomobilde bulunan Demet B. otomobili kendisinin kullandığını söyledi. Daha sonra ise yalan söylediğini belirtip otomobili Fatih D.'nin kullandığını itiraf etti. 

Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücü Fatih D.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, ehliyetsiz araç kullanma, trafiği tehlikeye sokmak suçlarından 13 bin 400 TL para cezası kesildi. Araçta bulunan Demet B.'ye ise sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak ve maske takmamak suçlarından 4 bin 500 TL ceza uygulandı. Otomobil, çekiciyle otoparka götürüldü.


Son dakika haberi! Kısıtlamada 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 13 bin TL ceza
Son dakika haberi! Kısıtlamada 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 13 bin TL ceza
Son dakika haberi! Kısıtlamada 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 13 bin TL ceza
Son dakika haberi! Kısıtlamada 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 13 bin TL ceza
Son dakika haberi! Kısıtlamada 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 13 bin TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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