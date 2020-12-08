Kısıtlama saatlerinde polisten kaçmak isteyen sürücü 1.4 promil alkollü çıktı
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Kısıtlama saatlerinde polisten kaçmak isteyen sürücü 1.4 promil alkollü çıktı

08.12.2020 01:08 | Son Güncelleme: 08.12.2020 01:13

Kısıtlama saatlerinde polisten kaçmak isteyen sürücü 1.4 promil alkollü çıktı Yakalanan sürücü gazetecilere "Dur ihtarını görmedim, görseydim kaçmazdım devletimden. Kısıtlamayı 00.00 olarak biliyordum.

Kısıtlama saatlerinde polisten kaçmak isteyen sürücü 1.4 promil alkollü çıktı

Yakalanan sürücü gazetecilere "Dur ihtarını görmedim, görseydim kaçmazdım devletimden. Kısıtlamayı 00.00 olarak biliyordum. Bilseydim böyle bir şey yapmazdım" dedi

ADANA - Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü 3 kilometrelik kovalamaca sonucunda yakalandı. Yakalanan sürücü 1.4 promil alkollü çıkarken, "Polislerin ihtarını görmedim, görseydim devletimden kaçmazdım. Kısıtlamayı 00.00 olarak biliyordum" diye kendisini savundu.

Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesine bağlı Hekimköy Bulvarı ile Çatalan Caddesi'nin kesiştiği kavşakta sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yaptıkları yol uygulamasında, 01 JR 1989 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. Ancak otomobil sürücüsü Poyraz G. ihtira uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri telsiz anonsuyla kaçan otomobili bildirmesi üzerine aracın gidiş güzergahına göre yol kapatıldı. Mithat Özsan Bulvarı'nda yolu kesen devriye ekipleri kaçan otomobili yakaladı.

Yapılan incelemelerde sürücü Poyraz G. ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen arkadaşının sokağa çıkma izinlerinin olmadığı tespit edildi. Alkol muayenesi yapılan sürücü Poyraz G. 1.4 promil alkollü çıktı. Poyraz G.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Polis, Poyraz G'ye dur ihtarına uymama, alkollü araç kullanma ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası uyguladı.

"Polisleri görmedim, kısıtlamayı 00.00 biliyordum"

Basın mensuplarının kendisini görüntülediği fark eden Poyraz G., "Dur ihtarını görmedim, görseydim kaçmazdım devletimden. Kısıtlamayı 00.00 olarak biliyordum. Bilseydim böyle bir şey yapmazdım. Her şeyin hayırlısı başkada diyecek bir şeyim yok" dedi.

Kısıtlama saatlerinde polisten kaçmak isteyen sürücü 1.4 promil alkollü çıktı
Kısıtlama saatlerinde polisten kaçmak isteyen sürücü 1.4 promil alkollü çıktı
Kısıtlama saatlerinde polisten kaçmak isteyen sürücü 1.4 promil alkollü çıktı
Kısıtlama saatlerinde polisten kaçmak isteyen sürücü 1.4 promil alkollü çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE

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