Kısıtlama saatlerinde bindiği otobüsten inmeyince polis devreye girdi
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Kısıtlama saatlerinde bindiği otobüsten inmeyince polis devreye girdi

01.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:32

Kısıtlama saatlerinde bindiği otobüsten inmeyince polis devreye girdi Otobüsten inmeyen 68 yaşındaki vatandaşı polis ikna etti Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kısıtlama nedeni ile evde olması gereken saatte, binmesinin yasak olduğu halk otobüsünden inmek istemeyen vatandaşı polis ekipleri ikna etti.

Kısıtlama saatlerinde bindiği otobüsten inmeyince polis devreye girdi

Otobüsten inmeyen 68 yaşındaki vatandaşı polis ikna etti

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kısıtlama nedeni ile evde olması gereken saatte, binmesinin yasak olduğu halk otobüsünden inmek istemeyen vatandaşı polis ekipleri ikna etti.

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Olay, saat 13.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 Karayolu yanyolu Ömerağa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Körfez ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Mehmet Yanduman, diş problemi nedeni ile İzmit ilçesinde bulunan bir diş polikliniğine geldi. 65 yaş üstüne getirilen kısıtlama nedeni ile sadece saat 10.00-13.00 saatleri arasında dışarı çıkabilen ve bu saatler dışında toplu taşıma araçlarını kullanması yasak olan 68 yaşındaki Mehmet Yanduman, otobüslere binişte kullanılan kartında HES kodu olmadığı için halk otobüslerine alınmadı. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduğu saatlerde diş polikliniğine giden Mehmet Yanduman, kartında HES kodunun tanımlı olmadığı için halk otobüslerine binemedi.

Evine gidemediği için otobüsten inmek istemedi

Daha sonra 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatte Yanduman, durakta duran bir halk otobüsüne bindi. Halk otobüsü sürücüsü, 65 yaş üstüne getirilen kısıtlama nedeni ile kendisini otobüse alamayacağını söyledi. Otobüsteki boş koltuğa oturan Yanduman, evine gidemediğini ve bu yüzden otobüsten inmeyeceğini söyledi. Otobüs sürücüsü kısıtlama nedeni ile durumu polis ekiplerine bildirdi.

Otobüsten inmesi için polis ekipleri dil döktü

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Yanduman'ı ikna ederek otobüsten indirdi. Polis ekipleri daha sonra Yanduman'ı otobüs kartına HES kodu tanımlama işlemi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark Müdürlüğü'ne götürdü. Dişçi için çıktığı evine dönemediğini ifade eden Mehmet Yanduman, "Kartımı basıyorum, okumuyor cihaz. HES kodum da var. Nasıl bir şey bu, anlamadım. Ben şimdi burada kaldım. İlimtepe'de oturuyorum. Kurallara uyan bir insanım. Nasıl olacak bu? Ben şimdi eve nasıl gideceğim? Yasak olduğunu biliyorum. Ben dişçiye geldim. Saat 13.00'e kadar arabaya binip evime gidecektim" dedi.

Kısıtlama saatlerinde bindiği otobüsten inmeyince polis devreye girdi
Kısıtlama saatlerinde bindiği otobüsten inmeyince polis devreye girdi
Kısıtlama saatlerinde bindiği otobüsten inmeyince polis devreye girdi
Kısıtlama saatlerinde bindiği otobüsten inmeyince polis devreye girdi
Kısıtlama saatlerinde bindiği otobüsten inmeyince polis devreye girdi
Kısıtlama saatlerinde bindiği otobüsten inmeyince polis devreye girdi
Kısıtlama saatlerinde bindiği otobüsten inmeyince polis devreye girdi
Kısıtlama saatlerinde bindiği otobüsten inmeyince polis devreye girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER

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