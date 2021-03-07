Son dakika haberi: Kısıtlama olmayan ilçede halk evde kalmayı tercih etti
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Son dakika haberi: Kısıtlama olmayan ilçede halk evde kalmayı tercih etti

07.03.2021 11:51 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:54
Son dakika haberi: Kısıtlama olmayan ilçede halk evde kalmayı tercih etti

Son dakika haber... Sağlık Bakanlığınca açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında mavi kategoride yer alan Bingöl'de, haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmadı.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında mavi kategoride yer alan Bingöl'de, haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmadı.

Kent merkezi ve ilçelerde "Dinamik Denetim Süreci" faaliyetleri devam ederken Karlıova ilçesinde vatandaşlar, gerek duymadıkça evlerinden çıkmadı.

Güneşli havaya rağmen sağduyu gösteren vatandaşlar, günlerini evlerinde geçirmeyi tercih etti.

Sessizliğin hakim olduğu ilçe merkezinde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz

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