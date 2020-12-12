Kısıtlama ihlalinden ceza uygulanan şahıs hırsızlık şüphelisi çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kısıtlama ihlalinden ceza uygulanan şahıs hırsızlık şüphelisi çıktı

12.12.2020 18:35 | Son Güncelleme: 12.12.2020 18:44

Denizli'de polis ekiplerinin şüphelenerek durdurdukları şahıs, 2 farklı hırsızlık olayından aranan şüpheli olduğu ortaya çıktı.

Denizli'de polis ekiplerinin şüphelenerek durdurdukları şahıs, 2 farklı hırsızlık olayından aranan şüpheli olduğu ortaya çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza yiyen şahıs, gözaltına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Lise Caddesi üzerinde devriye atan Yunus timleri, 2 şahsı durdurarak, Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi üzerinde sorguların yaptığı sırada sokağa çıkma kısıtlamasına uymamalarının sebebini sordu. Herhangi bir gerekçe gösteremeyen 2 şahsa ceza işlemi uygulanacağı sırada Hasan S.'nin (27) 2 farklı hırsızlık olayından arandığı ortaya çıktı. Şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza işlemi uygulanırken Hasan S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - DENİZLİ

Kısıtlama ihlalinden ceza uygulanan şahıs hırsızlık şüphelisi çıktı
Kısıtlama ihlalinden ceza uygulanan şahıs hırsızlık şüphelisi çıktı
Kısıtlama ihlalinden ceza uygulanan şahıs hırsızlık şüphelisi çıktı
Kısıtlama ihlalinden ceza uygulanan şahıs hırsızlık şüphelisi çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sokağa çıktılar, cezalar peşinden geldi
Sokağa çıktılar, cezalar peşinden geldi
Yüksekova'da 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Yüksekova'da 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kısıtlama geldi, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Kısıtlama geldi, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Şevval Sam Demet Akbağ Demet Akalın
Spor Falcao Pierre Webo Fatih Terim Ali Palabıyık Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Tbmm Doğum Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlama ihlalinden ceza uygulanan şahıs hırsızlık şüphelisi çıktı - Denizli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 18:55:36. #1.15#
title