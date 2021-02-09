Son dakika haberi: Kişisel Verileri Koruma Kurulu, yurt dışına veri aktarımına ilişkin taahhütname başvurusuna onay verdi

Son dakika gündem haberi: Kişisel Verileri Koruma Kurulu, yurt dışına veri aktarımı konusunda ilk kez bir taahhütname başvurusuna izin verdi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, yurt dışına veri aktarımı konusunda ilk kez bir taahhütname başvurusuna izin verdi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, veri sorumlusu TEB Arval Araç Filo Kiralama Anonim Şirketince yurt dışına kişisel veri aktarımı yapılması hususundaki taahhütname başvurusunun değerlendirildiği belirtildi.

Başvurunun, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 9. maddesinin 2. fıkrasının 'b' bendi kapsamında ele alındığı bildirilen açıklamada, "Söz konusu veri aktarımına 9 Şubat'ta Kurul tarafından izin verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Böylece Kurul, ilk kez yurt dışına veri aktarımını kapsayan bir taahhütname başvurusunu onaylamış oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ