Son dakika haberi | Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeleri seçildi
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Son dakika haberi | Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeleri seçildi

07.10.2020 00:21 | Son Güncelleme: 07.10.2020 00:25
Son dakika haberi | Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeleri seçildi

Son dakika haberi... Kişisel Verileri koruma Kurulu için seçim yapıldı.

Kişisel Verileri koruma Kurulu için seçim yapıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeleri seçimi yapıldı. 338 milletvekilinin oy kullandığı oylamada, AK Parti'ye düşen üyelik için Ayşenur Kurtoğlu, CHP'ye düşen üyelik için Tamer Aksoy, HDP'ye düşen üyelik için Bayram Aslan seçildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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