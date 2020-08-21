Son dakika haberi: Kişisel koruyucu donanımlara sıkı denetim
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Son dakika haberi: Kişisel koruyucu donanımlara sıkı denetim

Gelen son dakika haberlerine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yılın ilk 6 ayında, kişisel koruyucu donanımlarda (KKD) 12 farklı ilde, 86 firmada 156 ürün denetimi yapıldığını bildirdi.

Son dakika haberi: Kişisel koruyucu donanımlara sıkı denetim
21.08.2020 10:13 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:13

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yılın ilk 6 ayında, kişisel koruyucu donanımlarda (KKD) 12 farklı ilde, 86 firmada 156 ürün denetimi yapıldığını bildirdi.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün, çalışanların sağlığı ve güvenliği için kişisel koruyucu donanımların piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine kesintisiz devam ettiğini belirtti.

Bu kapsamda 12 farklı ilde, 86 firmada 156 ürün denetimi yapıldığını ifade eden Selçuk, 43 farklı üründe uygunsuzluk, 13 üründe ise güvensizlik tespit edildiğini kaydetti.

Selçuk, "Uygunsuz ürünlerle ilgili gerekli idari işlemleri yapıyoruz. Denetimler kapsamında, kişisel koruyucu donanımların uygunsuz üretim, dağıtım, satış ve kullanımının engellenmesi için ürünleri uygunsuz bulunan üreticilere idari yaptırım uygulanıyor." bilgisini verdi.

Solunum koruyucuları alanında yerli üreticilerin Ar-Ge çalışmalarını desteklemek amacıyla laboratuvarların yetkilendirme sürecinin başladığını da hatırlatan Selçuk, belgelendirme sürecinin kısaltılarak, iç piyasa ihtiyacının karşılanması ve ihracatın artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Teknik destek veriliyor

Bakan Selçuk, salgın süresince artan ihtiyaç sebebiyle KKD üretmek isteyen üreticilere güvenli ve uygun üretim konusunda teknik destek sunulduğunu, uygun olmayan birçok farklı tip maskeye ise "KKD değildir" yazısı verildiğini vurguladı.

İhracat için gereken evrak sağlanarak KKD üretmek isteyen girişimci ve üreticilere, üretimin nasıl gerçekleştirileceği, belgelendirme süreçleriyle ilgili gerekli bilgilendirmenin Bakanlık tarafından yapıldığını hatırlatan Selçuk, bu kapsamda CİMER, resmi yazı ve KKD İhbar Şikayet Hattı'na yapılan bilgi edinme başvurularına solunum koruyucular ve koruyucu tulumlarla ilgili cevap verildiğini kaydetti.

Üreticilerin kişisel koruyucu donanımların üretiminde dikkatli olması gerektiğine işaret eden Selçuk, "Kişisel koruyucu donanımların seçiminde, ürünlerin standartlara uygun olmasına dikkat edilerek İSG profesyonellerinin ve çalışanlarının görüşleri dikkate alınmalı. Bakanlık olarak, iş sağlığı ve güvenliğinde insanı merkeze alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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