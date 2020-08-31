Son dakika haberi... Kısa çalışma ödeneği uzatıldı
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Son dakika haberi... Kısa çalışma ödeneği uzatıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Kısa çalışma ödeneği uygulamasının 2 ay daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son dakika haberi... Kısa çalışma ödeneği uzatıldı
31.08.2020 07:42 | Son Güncelleme: 31.08.2020 07:45

Kısa çalışma ödeneği uygulamasının 2 ay daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni korona virüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkında ekli kararın yürürlüğe konulmasına 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23'üncü madde gereği Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, iki ay daha uzatıldı. Çalışanların başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin çoğu kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.

(Mehmet Kalay/İHA)

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Kaynak: İHA

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