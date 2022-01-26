Son dakika haberi: Kış aylarındaki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı - Haberler
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Son dakika haberi: Kış aylarındaki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Son dakika haberi: Kış aylarındaki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Son dakika habere göre Van'da olumsuz hava şartlarında kurallara uymayan sürücülerden kaynaklı yaşanan trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

VAN (İHA) - Van'da olumsuz hava şartlarında kurallara uymayan sürücülerden kaynaklı yaşanan trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Etkili olan kar yağışının ardından dikkatsizce araç kullanılması ve hız sınırının aşılması nedeniyle meydana gelen trafik kazaları, kentin değişik noktalarına yerleştirilen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Özellikle kavşaklarda meydana gelen kazaların aşırı hız ve kış lastiğinin kullanılmamasından kaynaklandığı belirtildi.

"Kurallara uyuyorsak bize her yol güvenli"

Sürücülerin dikkatsizliğinden kaynaklanan kazalara ilişkin Van Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiğini belirtti. Zorunluluk halinde kış lastiği ve zincir kullanılmasının unutulmaması kuralını hatırlatan yetkililer, "Kış yolculuklarında kurallara uyalım ve sevdiklerimizle birlikte can güvenliğimizi garantiye alalım. Kurallara uyuyorsak bize her yol güvenli" dedi. - VAN

Son dakika haberi: Kış aylarındaki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi, Trafik Kazaları, kar, Van, 3. Sayfa, Haber

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