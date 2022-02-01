Son dakika haberi: Kırşehirliler 'Polis Müzesi'ni gezdi

Kırşehirli vatandaşlar, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı tarafından kurulan polis müzesini gezdi.

EGM Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı Ayşegül Özcan ev sahipliğinde Kırşehirli vatandaşlar polis müzesini ziyaret etti. Aileleri ile birlikte müzeyi ziyaret eden ve polis olmak isteyen öğrenciler, EGM Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan, Sultan Abdülmecid döneminden günümüze kadar Emniyet Teşkilatında kullanılan haberleşme araçları, mühimmat, silah, kıyafet, teşkilata ait belge ve fotoğraf sergilerini hayranlıkla inceledi.

Şehitlerin kişisel eşyalarından oluşan oluşturulan şehitler alanını da inceleyen vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Ziyaretin ardından konuşan Kırşehirliler Vakfı Başkanı Sevilay Aslan, çocuklar ve gençlerin Osmanlı Devletinden bu yana meydana gelen değişimleri ve polis teşkilatında kullanılan teknik gelişimlerce araç gelişimini gözlediklerini söyledi. - KIRŞEHİR