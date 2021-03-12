Son dakika haberi! Kırşehir Valisi Akın, spor tesislerini denetledi

Edinilen son dakika haberine göre Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki bazı spor tesislerini denetledi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki bazı spor tesislerini denetledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ile spor salonu, bilardo salonu ve halı saha gibi vatandaşların sportif aktivitelerde bulunduğu alanları denetledi.

İşletme sahiplerinden salgınla mücadelede alınan tedbirlere eksiksiz uymalarını isteyen Akın, kontrollü normalleşme sürecinde rehavete kapılmadan dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız