Son dakika haberi! Kırşehir Valisi Akın, sağlık yatırımlarını inceledi
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Son dakika haberi! Kırşehir Valisi Akın, sağlık yatırımlarını inceledi

03.02.2021 16:57 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:57
Son dakika haberi! Kırşehir Valisi Akın, sağlık yatırımlarını inceledi

Son dakika haberi: Kırşehir Valisi İbrahim Akın, sağlık alanında yapılan yatırımlarda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgiler aldı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, sağlık alanında yapılan yatırımlarda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgiler aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akın, Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ile Toplum Sağlığı Merkezi inşaatlarını inceledi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Bulut ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz'dan bilgi alan Vali Akın, yatırımların zamanında tamamlanması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi isteyerek, gerekli tedbirin alınması talimatını verdi.

İncelemelerinin ardından konuşan Vali Akın, "İnşaatları bir an evvel bitirilerek vatandaşın hizmetine sunacağız. Amacımız, vatandaşımıza kaliteli hizmet sunmaktır. Bundan dolayı inşaatların ilerleyişini yakından takip ediyoruz. Koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz bu süreçte sağlık alanındaki yatırımları önemsiyoruz. Yapımı devam eden toplum ve ruh sağlığı merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ile Toplum Sağlığı Merkezi inşaatları tamamlanmasıyla vatandaşımıza sağlık hizmeti sunacaklar." İfadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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