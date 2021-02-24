Son dakika haberi: Kırşehir TSO Başkanı Yılmaz, 2021'in "Ahi Evran Yılı" ilan edilmesini değerlendirdi

Son dakika gündem haberi: Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, 2021'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Ahi Evran Yılı" olarak ilan edilmesinin Kırşehir'de sevinçle karşılandığını belirtti.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, 2021'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Ahi Evran Yılı" olarak ilan edilmesinin Kırşehir'de sevinçle karşılandığını belirtti.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığının "Ahi Evran Yılı" kararı ile yurt içinde ve dışında etkinliklerin yapılmasına karar verildiğini ifade etti.

Türk milletinin en büyük değerlerinden olan Ahi Evran-ı Veli'nin yaşadığı ve kabrinin bulunduğu Kırşehir'de bu kararın sevinçle karşılandığını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Ahi Evran Veli, 13 Ağustos 2008 tarihinde yayınlanan 26966 sayılı Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğine dair Resmi Gazete'nin 5'inci maddesinin 4'üncü bendine göre resmi olarak Ahilik kutlamalarının merkezi olan ilimiz Kırşehir'de en üst seviyede devlet protokolü katılımı ile gerçekleştirilen etkinliklerde anılmaktadır. Yine merkezi Kırşehir olmak üzere, Ahi Evran-ı Veli'nin 850. yıl dönümü münasebetiyle UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınması sebebiyle, Ahi Evran-ı Veli anma töreni ülkemizde olduğu gibi yurt dışında da etkinliklerle anılacaktır. Adı şehrimiz ile bütünleşmiş olan büyük veli Ahi Evran'ı gözlerini yumduğu ve huzurla uyuduğu bu kutlu topraklarda bizler de daha büyük bir duygu yoğunluğu ve muhabbetle anacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız