Son dakika haberi | Kırşehir Şehit Aileleri Derneği'nden Aşure Etkinliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Kırşehir Şehit Aileleri Derneği'nden Aşure Etkinliği

Son dakika haberi | Kırşehir Şehit Aileleri Derneği'nden Aşure Etkinliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aşure etkinliği düzenleyecek.

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aşure etkinliği düzenleyecek.

Cuma Namazı sonrasında yaklaşık bin kişiye dağıtımı yapılacak aşure etkinliği ile ilgili açıklamada bulunan Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, aşure gününün birlik ve beraberlik simgesi olduğunu söyledi. Kılıçaslan, "Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 'Vatan Kalesinden Cennete Uçanlar' Projesi kapsamında 20 Şubat Cuma Günü Cuma Namazı sonrası Cacabey Meydanında aşure dağıtım programı düzenleyeceğiz. Şehit ailelerimiz ile birlikte yaklaşık bin kişiye aşure dağıtımı yapacağız" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Ziya Selçuk Hamid Karzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Yener Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Muslera Mustafa Er Mert Günok Mesut Özil Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Kırşehir Şehit Aileleri Derneği'nden Aşure Etkinliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 14:55:42. #1.15#

title