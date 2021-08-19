Son dakika haberi | Kırşehir Şehit Aileleri Derneği'nden Aşure Etkinliği

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aşure etkinliği düzenleyecek.

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aşure etkinliği düzenleyecek.

Cuma Namazı sonrasında yaklaşık bin kişiye dağıtımı yapılacak aşure etkinliği ile ilgili açıklamada bulunan Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, aşure gününün birlik ve beraberlik simgesi olduğunu söyledi. Kılıçaslan, "Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 'Vatan Kalesinden Cennete Uçanlar' Projesi kapsamında 20 Şubat Cuma Günü Cuma Namazı sonrası Cacabey Meydanında aşure dağıtım programı düzenleyeceğiz. Şehit ailelerimiz ile birlikte yaklaşık bin kişiye aşure dağıtımı yapacağız" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı