Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

03.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:34

Kırşehir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında muvazzaf astsubayların da olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında muvazzaf astsubayların da olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı kişileri periyodik ve ardışık aradıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik Kırşehir, Kahramanmaraş ve Isparta'da farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında muvazzaf astsubayların da olduğu 4 şüpheli yakalandı.

Yakalananlardan ikisinin muvazzaf astsubay, birinin emekli asker, birinin de eski askeri okul öğrencisi olduğu, diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin Kırşehir'e getirildiği öğrenildi.

Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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