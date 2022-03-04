Son dakika haber: Güzellik salonu operasyonunda 4 tutuklama

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir merkezli 18 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce başlatılan operasyon kapsamında 18 ilde yakalanan ve sorgularının ardından Kırşehir'de adlı mercilere sevk edilen 43 kişinin savcılık ve nöbetçi hakimlikteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 18'i Cumhuriyet savcısının sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen şüphelilerinden örgüt yöneticisi konumunda olduğu iddia edilen A.E.Ş., B.E., S.A. ve E.A. tutuklanırken, 21 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa