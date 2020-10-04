Son dakika haberi... Kırşehir Emniyet Müdürü Türesin'in acı günü
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Son dakika haberi... Kırşehir Emniyet Müdürü Türesin'in acı günü

04.10.2020 17:13 | Son Güncelleme: 04.10.2020 17:13
Son dakika haberi... Kırşehir Emniyet Müdürü Türesin'in acı günü

Gelen son dakika haberlerine göre Kırşehir Emniyet Müdürü Murat Türesin'in 71 yaşında vefat eden babası Mehmet Türesin'in cenazesi toprağa verildi.

Kırşehir Emniyet Müdürü Murat Türesin'in 71 yaşında vefat eden babası Mehmet Türesin'in cenazesi toprağa verildi.

Bir süredir tedavi gördüğü Kırşehir'de hastanede dün yaşamını yitiren Türesin için Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesi Hüseyin Onbaşı Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Murat Türesin ve diğer aile yakınları, cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Türesin'in cenazesi, Osman Şenses Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Mahmut Çorumlu, Bahşılı Kaymakamı Bekir Yalçın, Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman

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