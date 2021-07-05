Son dakika haberi! Kırşehir Eğitim Bir-Sen Başkanı Yavuz: "Seyyanen zam ve en düşük memur maaşı yükseltilmeli"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Kırşehir Eğitim Bir-Sen Başkanı Yavuz: "Seyyanen zam ve en düşük memur maaşı yükseltilmeli"

Son dakika haberi! Kırşehir Eğitim Bir-Sen Başkanı Yavuz: 'Seyyanen zam ve en düşük memur maaşı yükseltilmeli'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler: Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından açıklamada bulunan Kırşehir Eğitim Bir-Sen Başkanı Mehmet Fatih Yavuz; "Gerçeklere uygun yüzdelik zam, geçmiş kayıpların telafisi için seyyanen zam ve büyüyen Türkiye'den, memurların refahına düşen payı istiyoruz" dedi.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından açıklamada bulunan Kırşehir Eğitim Bir-Sen Başkanı Mehmet Fatih Yavuz; "Gerçeklere uygun yüzdelik zam, geçmiş kayıpların telafisi için seyyanen zam ve büyüyen Türkiye'den, memurların refahına düşen payı istiyoruz" dedi.

Sendika binasında düzenlenen ve Memur Sen'e bağlı sendikaların da destek verdiği açıklamada konuşan Yavuz, "Hakem Kurulu 2021 yılı için yüzde 3 + 3 zammı kamu görevlilerine reva görmüştü. Açıklanan 1,94'lük Haziran ayı enflasyon oranıyla 2021 yılı ilk altı aylık enflasyon farkı böylelikle 1 Temmuz 2021 itibariyle yüzde 8,45'lik bir artış olmuştur. Bu zam değil, enflasyon kaynaklı memurun kaybıdır" dedi. Küresel dengesizlikler ve son 1 buçuk yılda bütün insanlığı etkisi altına alan ölümcül pandemi etkisinin de ekonomiyle birlikte hayatı da etkilediğini aktaran Yavuz; "Dolayısıyla, böylesi zor koşullar altında, ülkemiz ekonomisinin kur üzerinden yaşadığı finansal dalgalanma dahil birçok konuyu serinkanlı bir değerlendirmeye tabi tutmamız gerektiği de ortadadır. Hak, hukuk ve adalet böyle güçlenir devlet. Refah payının kamu görevlilerine de aktarıldığı adil bir sistemin başlangıcının hep birlikte verilmesi gerekiyor. Biz gerçeklere uygun yüzdelik zam, geçmiş kayıpların telafisi için seyyanen zam ve büyüyen Türkiye'den, memurların refahına düşen payı istiyoruz" diye konuştu.

Yavuz ayrıca seyyanen zam ve en düşük memur maaşının da yükseltilmesini istedi. - KIRŞEHİR

Son dakika haberi! Kırşehir Eğitim Bir-Sen Başkanı Yavuz: 'Seyyanen zam ve en düşük memur maaşı yükseltilmeli'
Son dakika haberi! Kırşehir Eğitim Bir-Sen Başkanı Yavuz: 'Seyyanen zam ve en düşük memur maaşı yükseltilmeli'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Enflasyon haziranda yüzde 1,94 artarken, yıllık bazda yüzde 17,53 oldu
Son Dakika: Enflasyon haziranda yüzde 1,94 artarken, yıllık bazda yüzde 17,53 oldu
Kilosu 500 lirayı bulan ıhlamurun hasadına başlandı
Kilosu 500 lirayı bulan ıhlamurun hasadına başlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Seray Kaya Burak Özçivit Mohammed Al Saloussi
Spor Erol Bulut Metin Oktay Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Kırşehir Eğitim Bir-Sen Başkanı Yavuz: "Seyyanen zam ve en düşük memur maaşı yükseltilmeli" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 14:25:10. #1.15#

title