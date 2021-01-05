Son dakika haberi | Kırşehir'de tarihi eser operasyonu
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Son dakika haberi | Kırşehir'de tarihi eser operasyonu

05.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 05.01.2021 12:19
Son dakika haberi | Kırşehir'de tarihi eser operasyonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırşehir'de bir araçta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 150 obje ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.

Kırşehir'de bir araçta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 150 obje ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.

Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaman ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı.

Araçta, 113 sikke, 8 yüzük ve 29 obje bulundu.

Tarihi eserleri Kaman Müze Müdürlüğüne teslim eden ekipler, araçtaki M.B, A.E. ve O.Ç'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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