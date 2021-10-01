Son dakika haberi: Kırşehir'de sahte içki operasyonu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, sahte içki imalatı ve ticareti yaptıkları ileri sürülen 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri sahte içki imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik Mucur ilçesinde 2 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi, 55 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Adreslerde gözaltına alınan 3 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.