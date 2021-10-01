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Son dakika haberi: Kırşehir'de sahte içki operasyonu

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Kırşehir'de sahte içki operasyonu

Son dakika haber: Kırşehir'de, sahte içki imalatı ve ticareti yaptıkları ileri sürülen 3 kişi yakalandı.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, sahte içki imalatı ve ticareti yaptıkları ileri sürülen 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri sahte içki imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik Mucur ilçesinde 2 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi, 55 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Adreslerde gözaltına alınan 3 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
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