Son dakika haberi... Kırşehir'de orman yangınları ile mücadelede denetimler artırılacak
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Son dakika haberi... Kırşehir'de orman yangınları ile mücadelede denetimler artırılacak

Son dakika haberi... Kırşehir'de Orman Yangınları Mücadele Komisyonu toplantı gerçekleştirildi.

Son dakika haberi... Kırşehir'de orman yangınları ile mücadelede denetimler artırılacak
14.08.2020 16:59 | Son Güncelleme: 14.08.2020 18:01

Kırşehir'de Orman Yangınları Mücadele Komisyonu toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda denetimlerin artırılacağı ve yasaklara uymayan vatandaşlara adli ve idari işlemlerin yapılacağı kararı alındı.

Kırşehir'de orman yangınları ile mücadele kapsamında Orman Yangınları Mücadele Komisyonu toplantı gerçekleştirildi. Orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla düzenlenen toplantıda, "Yangına sebep olabilecek mangal, kır düğünü, semaver yakılması, havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanımlarına müsaade edilmemesi, ormanlık alanlara yakın bölgelerde anız yangınlarına müsaade edilmemesi" kararları alındı.

Alınan karar gereğince de kolluk kuvvetleri denetimlerini arttıracak, vatandaşlar uyarıldıktan sonra ise adli ve idari işlemler yapılacağı bildirildi. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İHA

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